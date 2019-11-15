حضور جماهيري كبير في «مونديال قوى أصحاب الهمم»

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

تميزت منافسات «مونديال أصحاب الهمم» بالحضور الجماهيري الكبير، حيث امتلأت مدرجات المنصة الرئيسية بالعائلات ومشجعي المنتخبات المشاركة، كما تحول عدد من الجمهور إلى المدرجات المقابلة للمنصة نظراً للإقبال على الحضور، حيث سعت اللجنة المنظمة لتقديم كافة التسهيلات للحضور واستيعابهم بما ساهم بتحويل الحضور الجماهيري إلى لوحة جميلة في أرجاء البطولة من خلال الهتافات والتفاعل والاحتفال مع الرياضيين من مختلف الجنسيات.

ويظهر بطلنا البارالمبي محمد القايد مساء اليوم في ختام البطولة في نهائي سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، ويتطلع القايد إلى نيل ذهبية السباق بعد أن نجح في التأهل للنهائي بعد التصفيات التي خاضها أمس، بغية رفع رصيده من الميداليات في «المونديال» إلى ثلاث حيث سبق وأن أحرز فضية سباق 400 متر، وبرونزية سباق 100 متر.

ويشاركه ذات السباق بطلنا الشاب أحمد جاسم نواد الذي ينشد الخبرة وتبادل الاحتكاك، بينما تشهد الليلة الختامية كذلك الظهور الأول والأخير في الحدث العالمي لبطلتنا البارالمبية سارة السناني صاحبة أول ميدالية في تاريخ مشاركة الرياضة النسائية الإماراتية في دورات الألعاب البارالمبية، عندما أحرزت برونزية دفع الجلة فئة «اف 33»، في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو 2016، حيث تشارك السناني في نهائي سباق دفع الجلة فئة «اف 33»، وتطلع إلى إضافة ميدالية جديدة في الحدث العالمي، وتشاركها السباق بطلتنا عائشة الخالدي، بينما تشارك بطلتنا مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة فئة «اف 40».

رقم جديد

وعلى صعيد نتائج أبطالنا في المونديال نجح أول أمس بطلنا الشاب محمد الكعبي في تحقيق إنجاز جديد عندما قام بتحطيم رقمه الشخصي في سباق دفع الجلة فئة «36»، برمية بلغت 12.66

وفي نتائج المنتخبات العربية قدمت الجزائر أفضل المستويات العربية في اليوم السابع بوصفها الوحيدة من ممثلي العرب التي صعدت على منصات التتويج بعدما حققت فضيتين و3 برونزيات، لترفع الرصيد العام إلى 14 ميدالية، بواقع 2 ذهبية و6 فضيات و6 برونزيات.

صدارة صينية

وتبدو الصين في طريقها لحسم صدارة الترتيب في ضوء غلتها الوفيرة التي ارتفعت لتصل إلى 51 ميدالية، بواقع 23 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات، بفارق مريح عن المنتخب البرازيلي الثاني برصيد 33 ميدالية.

مساندة

وشهد الحدث زيارات مجتمعية كان لها بالغ الأثر الإيجابي على الرياضيين المشاركين، ومن أبرزها حضور طلبة مدرسة المدرسة الدولية في دبي، كما قام العشرات من موظفي سيتي بنك «أحد رعاة البطولة» يتقدمهم عبدالله ادهام المدير العام ورئيس الموارد البشرية في سيتي بنك الشرق الأوسط، بالحضور إلى موقع المنافسات وتشجيع الرياضيين والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء منتخبنا الوطني وممثلي المنتخبات المشاركة.

كما قدم طلبة مدرسة سارة للتعليم الأساسي فقرة فنية تراثية في مقر البطولة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي.

20

تصدر الإيرلندي جايسون سميث العناوين في اليوم السابع، وتحديداً في التغطية البريطانية الموسعة للحدث، بعدما نجح بالفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر لفئة (تي 13)، ليرفع غلته من الميداليات الذهبية العالمية إلى 20 ميدالية، في رقم مذهل حققه ابن ال32 عاماً، في مسيرته، بواقع 5 ميداليات أولمبية و9 في بطولات العالم و6 في البطولات الأوروبية.