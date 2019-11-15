110 لاعبين يشاركون في «دولية دبي للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت في ملعب سوق دبي الحرة للتنس البطولة التصنيفية للشباب والشابات بالتنس، والتي ينظمها الاتحادان الدولي والإماراتي للتنس، وذلك بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، وتتواصل حتى غد.

وشهد الدور التمهيدي الذي سبق الدور الرئيس مشاركة كاملة من اللاعبين، بحيث تم إغلاق التسجيل واستبعاد عدد منهم للوصول إلى الرقم المطلوب (32)، و(21) من البنات بسبب شدة الإقبال وشاركت ممثلة للإمارات اللاعبة شيخة الجناحي في فئة البنات بينما شارك عبد الله عبد العزيز وعبد الله المرزوقي وأحمد يوسف في فئة الشباب، وأفرزت المباريات الأولى عن مستويات فنية مميزة. ووصف ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس البطولة بالقوية لمشاركة لاعبين مميزين وبالمهمة لكونها تصنيفية.