6 أبطال شباب يتحدثون في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون مجموعة من أبطالنا الرياضيين الشباب حاضرة في «مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي» الذي تنظمه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» يوم 18 نوفمبر المقبل في فندق هيلتون الحبتور تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن تخصيص جلسة ضمن جلسات المؤتمر يتحدث فيها مجموعة من الأبطال الشباب ممن أحرزوا ميداليات في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وأولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، وذلك في إطار مبادرة تطلقها الجائزة سيتم الإعلان عن تفاصيلها أثناء المؤتمر، وضمن جهود الجائزة في دعم الرياضيين العرب الشباب وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب الأولمبية والعالمية وفي مقدمتها أولمبياد طوكيو 2020.

وسيتحدث في جلسة المبدعين الشباب ضمن المؤتمر 6 رياضيين أبطال، هم:

بطل التايكواندو الأولمبي أحمد أبو غوش من المملكة الأردنية الهاشمية الحائز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

بطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس الحائزة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وعدد من الأبطال الشباب، وهم:

محمد عايض العسيري من المملكة العربية السعودية الحائز الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد الشباب في الارجنتين 2018.

أحمد الجندي من جمهورية مصر العربية بطل الخماسي الحديث الحائز الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب 2018.

فاطمة الزهراء من المملكة المغربية الفائزة بذهبية التايكواندو في أولمبياد الشباب 2018 وبطل الفروسية عمر المرزوقي من دولة الإمارات الحائز الميدالية الفضية في الأولمبياد ذاته.

تحفيز

وتأتي دعوة الجائزة للأبطال الرياضيين الشباب للمشاركة في المؤتمر استمراراً لجهود الجائزة في تحفيز الرياضيين المبدعين العرب وزيادة حصيلة العرب من الميداليات الأولمبية والعالمية، كما أن استعراض مسيرة هؤلاء الأبطال الشباب والتحدث عن طموحاتهم للدورة الأولمبية والبطولات الدولية الكبرى المقبلة يمثل رسالة لجميع الرياضيين الناشئين والشباب بأهمية التدريب لتطوير الموهبة والقدرة على التنافس والفوز في المحافل الرياضية الدولية، وكذلك أهمية الدور الذي يلعبه البطل الرياضي في مجتمعه وتمثيله المشّرف لوطنه، كما أن تواجد هؤلاء الرياضيين الشباب الأبطال في مؤتمر واحد مع أساطير أولمبية وشخصيات عالمية في مقدمتها كارل لويس وكيرستي كوفنتري ومحمد رشوان، إلى جانب وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية تونس وممثلة الأمم المتحدة، يؤكد المكانة الطبيعية للبطل ويؤهله للتواجد في محفل رياضي واحد مع هذه الشخصيات الدولية المؤثرة في الرياضة.

ووجهت الأمانة العامة للجائزة الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية والعاملين في القطاع الرياضي والجامعات لحضور المؤتمر والاستفادة، مما سيطرح فيه من جميع المتحدثين وفي مختلف المواضيع التي ترتبط بشعار المؤتمر وتحقق أهدافه، كما ستكون الفرصة متوفرة لرياضيينا لمشاهدة الأبطال والتعرف عليهم عن كثب، بما يساهم في تحفيزهم على التألق والإبداع في مسيرتهم الرياضية، كما ستكون الفرصة سانحة للجمهور الرياضي في الدولة وللرياضيين في الدول العربية الاستفادة من جلسات المؤتمر وما سيطرح خلالها، حيث سيتم بث المؤتمر على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجائزة.