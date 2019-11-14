البحري: «غراند سلام» طفرة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

جولات غراند سلام أبوظبي في «طوكيو، لوس أنجلوس، لندن، ريودي جانيرو، أبوظبي، روسيا» من أهم روافد الجوجيتسو في العالم، ويقول طارق البحري مدير الجولات إن «الجولات الست» تسهم بشكل كبير في تطور وانتشار رياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتوافر لدينا قاعدة كبيرة من حملة الحزام الأسود، أما على المستوى الدولي، فإن جولات غراند سلام ملتقى الرياضيين في 5 عواصم عالمية يتسمون بمستوى فني متقدم واهتمام كبير برياضة النبلاء.

أضاف: الإمارات تنظم جولات الغراند سلام بشكل احترافي وفق معايير محددة، وجدول زمني معد مسبقاً، ونظراً لنجاح التجربة في العواصم الست، فإن الاتحادين الإماراتي والدولي يبحثان تنظيم جولة سابعة في أفريقيا، نظراً لإمكانات القارة السمراء المتعددة، وبذلك يجوب الجوجيتسو قارات العالم.

أوضح أن التجربة أفرزت انتشاراً واسعاً للعبة وزيادة سنوية في المشاركة، واتساع رقعة الممارسين للعبة، ما يعني أنه نجاح محلي ودولي.