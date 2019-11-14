البطران: علو سقف الطموحات

أكد يوسف البطران عضو مجلس الإدارة مسؤول «ملف الأندية» أن سقف الطموح في المسابقات الخارجية يرتفع مع بداية كل موسم وبطولة يخوضها شباب وفتيات الإمارات، وذلك يرجع إلى الدور الكبير الذي تبذله الأندية في تقديم أبطال جدد على الساحة الدولية، معتبراً أن الأندية والمدارس أهم محاور الجوجيتسو، والدليل الإنجازات التي تتحقق، وأبرزها حصول الجوجيتسو الإماراتي على الترتيب الأول في آسياد جاكرتا 2018، والتتويج بعشرات الميداليات في البطولات الخارجية. وقال البطران: الإمارات نجحت بدرجة امتياز، حيث ساهمت جولات «غراند سلام»، في مكتسبات عديدة وحصد ترتيب متقدم.

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