«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يطلق «تمهيدية الهجن»

المصدر: دبي - البيان الريا

في لفتة نوعية غير مسبوقة، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس، عن إطلاق سباقات تمهيدية استعداداً لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي سيقام فبراير المقبل بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

وجاء الإعلان حرصاً من المركز على دعم متسابقين من سن الـ 30 وما فوق وتشجعيهم على الاستعداد مسبقاً واختبار قدراتهم والتأكد من جاهزية المطيّة التي ستتسابق في الماراثون الذي سيدشن نسخته الخامسة العام المقبل.

من جانبها، تحدثت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في المركز عن أهمية «تضمير» الهجن قبل السباق: «يعد التضمير ركناً أساسياً في التدريبات قبل خوض غمار السباق الرئيسي على ظهور الهجن، ونجدها تختلف من راكب لآخر ومن دولة إلى غيرها، لكنها لا تؤتي ثمارها سوى عند خط النهاية.

ولمساعدة المتسابق على معرفة جاهزية المطيّة من حيث السرعة واللياقة ورفع مستوى أداء الراكب قبل السباق، أطلقنا هذا العام سباقين للتمهيد للماراثون الرئيسي ورصدنا جوائز قيّمة لخوض هذين السباقين بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم.

وبما أن باب المشاركة مفتوح في هذين السباقين إلا أننا حددنا أن يكونا لمتسابقين من عمر 30 عاماً فما فوق لإعطاء هذه الشريحة فرصة للمنافسة وبناء الثقة لديهم، علماً بأن هناك سباقات كثيرة لمن تبلغ أعمارهم دون سن الـ 30 في الدولة.

وبما أننا لاحظنا بأن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تشجيع ودعم ومساندة للتعرف على إمكاناتهم وحثهم على مواصلة تضمير الهجن، وبالتالي المشاركة في الماراثون الرئيسي، قررنا إقامة هذيـن السباقيــن».

الموعد

ويقام السباق التمهيدي الأول في منطقة المرموم يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري، في الساعة الرابعة مساء لمسافة 4 كيلومترات. وسيقام السباق التمهيدي الثاني قبل موعد ماراثون اليوم الوطني للهجن بعشرين يوم.

الجوائز

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 15 ألف درهم، والمركز الثاني 10 آلاف درهم والمركز الثالث 7 آلاف درهم والمركز الرابع 5 آلاف درهم ومن المركز الخامس 3 آلاف درهم ومن السادس حتى العاشر ألفي درهم للفائز.