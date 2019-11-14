إغلاق التسجيل لأولى جولات الشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترتيباته الفنية لإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه النادي ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020 يوم بعد غد في شواطئ دبي.

ويغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير والذي يمثل الجولة الأولى والافتتاحية في بطولة دبي للموسم الجديد 2019-2020 حيث نظم النادي الشهر الماضي سباقاً مؤجلاً من الموسم الماضي في نفس الفئة وحقق نجاحاً كبيراً.

ومن المنتظر أن تعلن اليوم قائمة السفن المشاركة في السباق والتي سوف تتنافس يوم السبت على المراكز الأولى في السباق والجوائز المالية الخاصة المرصودة للسباق الكبير حيث بدأت عمليات التسجيل منذ بداية الأسبوع ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة.

ترتيبات

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن الترتيبات بدأت مبكراً بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة أبوظبي للإعلام.

وأكد القمزي أن السباق المرتقب يوم السبت يشكل أهمية كبيرة عند الجميع وخاصة النواخذة والملاك كونه يعد بداية لجولات بطولة دبي 2019-2020 والتي تشمل ثلاث محطات الأولى يوم السبت والثانية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل والثالثة تمثل عرس سباقات الموسم وأغلى البطولات سباق القفال رقم 30 العام المقبل.

وأشار مدير إدارة السباقات في النادي إلى أن انطلاقة السباق ستكون من عمق مياه الخليج العربي كالمعتاد باتجاه خط النهاية المعروف المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب حيث ستبحر السفن لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ودعا القمزي جميع النواخذة والملاك المشاركين إلى الاطلاع على كراسة الشروط واللوائح الخاصة بالسباق والتي تم تعديلها وإرسالها إلى الجميع عبر الرابط الإلكتروني مؤخراً وتضمنت العديد من الأمور المهمة وذلك من أجل التعاون مع اللجنة المنظمة في إنجاح السباق الكبير والمرتقب مشدداً على ضرورة الالتزام عند عوامات خط البداية.