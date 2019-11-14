بارسونز: نسخة دبي الأفضل تاريخياً

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

ثمن البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية جهود اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في دبي، بمشاركة قياسية بلغت 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة، مشيداً بالمستوى التنظيمي للحدث العالمي.

وقال: إن هذه النجاحات التنظيمية التي ترافقت مع تحطيم الكم الأكبر من الأرقام العالمية للمسابقات، جعلت من البطولة الأقوى والأفضل تاريخياً على صعيد بطولات كأس العالم، والتي تعود بالتأكيد إلى الدعم والرعاية الكبيرين من القيادة الرشيدة في الإمارات لهذه الشريحة من الرياضيين، والدور الفاعل والريادي لحكومة الإمارات في دعم الحركة البارالمبية وممارسيها ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل في كونها قدوة للكثير من الحكومات العالمية الأخرى، حول كيفية تقديم الدعم وتحقيق الاندماج المجتمعي لهذه الشريحة من أبناء الدولة.

ركيزة أساسية

وأضاف: إن استضافة الإمارات لكبرى الأحداث العالمية على صعيد رياضات أصحاب الهمم والنجاحات التي تحققت رفعت من المعايير العالمية حول كيفية استضافة البطولات الخاصة لهذه الشريحة من الرياضيين، وهو ما دفعني فور وصولي إلى الدولة للتوجه إلى العاصمة أبوظبي، فقط للحصول على فرصة للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم الشكر على الدعم الكبير الذي توليه حكومة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم ودورها الفاعل في مواكبة الحركة البارالمبية على مستوى العالم، لكون الإمارات تشكل ركيزة أساسية في عمل اللجنة البارالمبية الدولية.

وقال: تواجد وفدٍ ياباني يعد الأضخم ضمن المشاركين في «مونديال دبي» سواء كلاعبين وإداريين ووسائل إعلام يابانية مثلت 35% من إجمالي الإعلاميين في هذه البطولة، ما هو إلا مؤشر على مدى الخبرات الكبيرة التي يمكن لبطولات المقامة على أرض الإمارات أن تقدمها للمجتمع الدولي، خصوصاً أن اليابان أمام مهمة كبيرة في تحقيق استضافة ناجحة صيف العام المقبل في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

تغطية الحدث

على صعيد آخر، التقى ماجد العصيمي مدير البطولة ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مع الوفود الإعلامية المتواجدة لتغطية الحدث، ومن أبرزهم مونورا رئيس القسم الرياضي في قناة (NHK) الأكبر والأكثر انتشاراً في اليابان، والتي تتواجد بطاقم عمل مؤلف من أكثر من 100 شخص في مختلف التخصصات، وقال العصيمي: تلقينا ردوداً إيجابية وشكراً وإشادة من الضيوف الإعلاميين بما لقوه من ضيافة واستقبال على أرض الدولة، وهو واجبنا وغاية نتطلع دائماً لتقديمها في جميع الأحداث التي تقام هنا لعكس القيم الإيجابية الإماراتية.

وتابع: تم بحث سبل التعاون من أجل زيادة التغطية وبث قصص ملهمة لأصحاب الهمم عبر هذه القناة اليابانية، وتعزيز الوصول للجميع ، وسنواصل هذه الاجتماعات في طوكيو خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة أصحاب الهمم على المدى الطويل.

ترقب

ويتطلع نجوم منتخبنا لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على حصد الميداليات في مشاركتهم بمسابقتي دفع الجلة وسباق 800 متر مساء اليوم عن طريق الثنائي أحمد الحوسني وعبد العزيز الشكيلي في مسابقة دفع الجلة فئة (أف 33)، ويشارك في سباق 800 متر فئة (تي 34)، الثنائي محمد القايد صاحب الإنجازات الأولمبية والعالمية، وأحمد نواد الرياضي الصاعد.

وتصدرت الكوبية أومارا دوراند العناوين في اليوم السادس للبطولة، حينما خطفت الميدالية الذهبية لسباق 200 متر. وتلقب دوراند بـ«ملكة السرعة»، نظراً لما حققته من أرقام وإنجازات.