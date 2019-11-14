«أثمان» بطلة الشوط الذهبي في مزاينة صفوة سويحان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح اليوم، فعاليات النسخة الثالثة لمزاينة صفوة سويحان للإبل المحليات الأصايل، على ميدان الأصايل في مدينة سويحان، بإشراف وتنظيم نادي تراث الإمارات، ورعاية إعلامية من مركز سلطان بن زايد، ودعم عدد من ملاك الإبل والمواطنين وعشّاق التراث، وتختتم غداً الخميس.

وحضر منافسات اليوم، الشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، وعدد من كبار ملاك الإبل وأعيان المنطقة والمهتمين بمزاينات الإبل. وكان ملاك الإبل الأصايل، الذين حضروا في وقت مبكر إلى ميدان سويحان للأصايل، قد دفعوا بأجمل ما يملكون من الإبل، ومنها نخبة من الأصايل صاحبة الإنجازات الذهبية في ميادين المزاينة.

وبدأت منافسات اليوم في الفترة الصباحية بثلاثة أشواط للقايا، وهي الذهبي المفتوح، والفضي المفتوح، والتلاد، فيما تضمنت منافسات الأشواط المسائية فئة الحقايق، وهي الذهبي المفتوح والفضي المفتوح والتلاد.

جوائز

وتوج الشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، الفائزين بجوائز المنافسات في الفترة الصباحية لسن «اللقايا»، حيث فازت المطية «أثمان» لبخيت غالب سلطان المنصوري بناموس الشوط الذهبي المفتوح، فيما حلت في المركز الثاني المطية «زمط» لعبد الله حمد بن سندية المنصوري، وجاءت في المرتبة الثالثة المطية «روعة» لعبيد أحمد بالحوتة العامري.