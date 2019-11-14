«القطامي: إنجاز أحمد الطيب نموذج مشرّف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بارك المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، حصول أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، على الماجستير التنفيذي لإدارة المؤسسات الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية، ليصبح بذلك أول إماراتي ينال هذه الشهادة التي استغرقت عاماً كاملاً من البحث والدراسة.

جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد أول من أمس بمقر اللجنة في دبي برئاسة معالي حميد بن محمد القطامي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما حضر كل من محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، نائب رئيس المكتب التنفيذي، و طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء د. أحمد ناصر الريسي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والدكتورة مي الجابر، والمهندسة عزة بنت سليمان.

وأشار معالي حميد القطامي إلى أن هذا النموذج المشرف من أبناء الإمارات، إنما يعكس حجم الرغبة والحرص على تحقيق أفضل المعدلات والوصول إلى النتائج المشرفة في مختلف المجالات سواء الرياضية والعلمية أو غيرها، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح لأحد كوادر اللجنة الأولمبية الأكفاء الذين يسعون دائماً وبجد لتمثيل وطنهم في مختلف المحافل والاستحقاقات، وهو الأمر الذي يؤكد عليه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية منح الفرصة للصقل والتعلم واكتساب الخبرات والمهارات، طالما كان الهدف هو تعزيز قدرات أبنائنا الباحثين عن العلم وتطوير الذات.

من جانبه ثمن طلال الشنقيطي الخطوة الناجحة بالوصول إلى تلك المكانة العلمية في المجال الرياضي والأولمبي، مشيراً إلى أن التركيز على تحقيق الأهداف والغايات يعد العامل الرئيس في تسجيل الإنجازات المتعددة وقال: نحتاج لرؤية هذا النوع من الموظفين الذين يبذلون المزيد من الجهد في عملهم لتحقيق الفائدة المرجوة، التي ستعود بالنفع على الجميع من خلال التعرف إلى العديد من الدراسات والعلوم الرياضية، ونعتز بأن يكون أحد كوادرنا باللجنة الأولمبية أول مواطن يحصل على هذه الشهادة رفيعة المستوى، كما أننا نطمح في المضي قدماً على النهج ذاته لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيق تطلعاتها وأهدافها.

اعتماد

واعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تشكيل الفريق التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني لعام 2020 برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، ويضم أحمد بركات العبدولي من الهيئة العامة للرياضة، وسعيد علي العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، وطلال الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، وعنود سعيد الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفاطمة الرئيسي من لجنة الإمارات للرياضة النسائية، وصالح حسن الحمادي من وزارة تنمية المجتمع، وأحمد الرئيسي ممثل عن إمارة عجمان، وعبد الله سالم قنزول ممثل عن إمارة أم القيوين، وفهد عبد الله بن جمعة ممثل عن إمارة رأس الخيمة، والنقيب حميد خميس ماجد آل علي من اتحاد الشرطة الرياضي.

كما اعتمد المكتب كذلك تشكيل الفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من برنامج الأولمبياد المدرسي للعام الدراسي 2019-2020 برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور، وعضوية محمد سعيد بن درويش وأحمد إبراهيم الطيب وعمر عبدالرحمن آل علي وأحمد محمد المهري ود. نجلاء حسين سجواني وقاسم الطاهر.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي استعراض برنامج تسجيل الأطقم الطبية، وبرنامج الفحوصات الطبية للاعبين، حيث قدم الدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، عرضاً مرئياً عن كيفية متابعة تسجيل الاستمارات الطبية الخاصة بالرياضيين، التي توفر المعلومات المطلوبة عن الحالة الصحية لكل رياضي قبل المشاركة في المحافل والاستحقاقات الرياضية.