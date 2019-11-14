اتحاد الجوجيتسو يعلن قائمة المنتخب لـ«مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أمس أسماء قائمة لاعبي المنتخب الإماراتي التي ستشارك في بطولة العالم للجوجيتسو من يوم السبت المقبل، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم.

وتتضمن القائمة أسماء اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات بمن فيها الناشئون والناشئات والشباب والشابات والكبار والأساتذة والبارا جوجيتسو، علماً بأن البطولة ستقام أول مرة بشكل مجمع لكل هذه الفئات في مدينة واحدة وتوقيت واحد.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن عملية الاختيار تمت على أساس علمي يعتمد على جاهزيتهم البدنية، ونتائجهم في البطولات المختلفة، وقدراتهم المهارية والفنية، وفقاً للأرقام والإحصاءات والتصفيات التي جرت على أكثر من مرحلة في الشهور الأخيرة، ونحن ثقتنا بلا حدود بكل عناصر المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج حيث إن الهدف هو صعود منصات التتويج، ورفع علم الدولة وعزف السلام الوطني، ولا سيما أنهم جميعاً خضعوا لبرنامج إعداد قوي شاركهم فيه عدد من اللاعبين واللاعبات الأجانب من البرازيل وبعض الدول الأوروبية، لرفع كفاءة النزالات خلال الحصص التدريبية وإكساب اللاعبين واللاعبات المهارات المطلوبة وأيضاً الدخول في أجواء البطولة بشكل سريع.

تحدٍّ

من ناحيته أكد فيصل الكتبي قائد منتخبنا الوطني وأيقونة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا أنه مستعد للبطولة، وهدفه دائماً هو المنافسة على المركز الأول والذهب، مشيراً إلى أنه وبرغم تذوقه طعم الذهب في البطولات العالمية 3 مرات سابقاً، إلا أن ذهبية بطولة العالم في أبوظبي سيكون لها مذاق خاص، معرباً عن أمله تحقيق هذا الإنجاز على أرض الوطن وبين الجماهير التي شجعته كثيراً على مدار السنوات العشر الأخيرة. وقال فيصل: أحرزت ذهبية العالم في بطولة تايلاند عام 2015، ثم بولندا عام 2017، وكولومبيا عام 2018، ولكن الوقوف على منصة التتويج في أبوظبي وعزف السلام الوطني الإماراتي مع رفع علم الدولة سيمثل لحظة خاصة بالنسبة لي، وبكل تأكيد لن تكون المنافسة سهلة، لأن البطولات العالمية بهذا الحجم تضم أقوى المصنفين في العالم، ولكن ثقتي بنفسي كبيرة، ورغبتي في تحقيق الجديد تنتصر على أي تحديات.

وفود

من ناحية أخرى بدأت مطارات أبوظبي ودبي وآل مكتوم استقبال الوفود المشاركة في البطولة، وتقوم مكاتب الاستقبال التابعة للجنة المنظمة بتيسير إجراءات دخول الوفود من مختلف دول العالم، فيما تقوم لجنة النقل باصطحاب الوفود من المطارات إلى مقار الإقامة مباشرة، وتعريف الإداريين بصالات التدريب، والصالة الرئيسة التي ستقام فيها المنافسات.

أرقام وإحصاءات

كشفت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن أرقام وإحصاءات الدول التي سجلت أسماء لاعبيها للمشاركة في هذا المعترك العالمي الكبير، ومن خلال كشوف التسجيل وضح أن روسيا ستشارك بأكبر وفد في البطولة وهو يضم 127 لاعباً ولاعبةً وإدارياً وفنياً، وتليها كازاخستان بـ78 رياضياً، ثم الإمارات بـ76 رياضياً، ورومانيا بـ69، ثم ألمانيا بـ50 رياضياً، وبولندا 46، وتايلاند 45، وبلجيكا 43، وفرنسا 37، وإيطاليا 32 ثم أوزبكستان 30، والنمسا 25، وكولومبيا 24، فيما تقل الأرقام عن هذه الأعداد بالنسبة لباقي الوفود الأخرى المشاركة.وفي ما يخص التحكيم فقد تم الاختيار عن طريق الاتحاد الدولي للعبة حيث إن البطولة تقام تحت مظلته.