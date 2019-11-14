منتخب الغولف يكثف الإعداد للبطولات الخارجية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تواصل منتخباتنا الوطنية للغولف للكبار والشباب والناشئين والأشبال والفتيات تدريباتها اليومية المكثفة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية 39 لرجال الغولف، المقرر إقامتها خلال الفترة من التاسع حتى السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل، التي ستقام منافساتها بمدينة مراكش المغربية.

ولم يختلف الحال بالنسبة إلى منتخبات الرجال والشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال تحت 13 سنة، والفتيات، للمشاركة في بطولات الخليج المقررة بالعاصمة العمانية مسقط.وقال خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطني، إن الطموحات كبيرة، وبالتأكيد نحرص على انتقاء أفضل اللاعبين واللاعبات الذين لديهم القدرة على المنافسة.