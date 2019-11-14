منتخب المبارزة إلى الرياض للمشاركة في «سيركت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت صباح أمس متوجهة إلى الرياض بعثة منتخبنا الوطني للشباب للمبارزة للمشاركة في بطولة الدوري الآسيوي - سيركت للمبارزة - التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر بمدينة الرياض.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين و4 لاعبات في الأسلحة الثلاثة: الإيبيه والفلورييه والسابر. ومن المقرر أن يحضر مراسم افتتاح البطولة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة. يشارك في البطولة 114 لاعباً ولاعبةً يمثلون عدة دول آسيوية، ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني مشاركته بالبطولة بمنافسات اليوم الأول بطولة سلاح السابر للشباب. وكان منتخبنا الوطني قد خضع لتدريبات مكثفة استعداداً للمشاركة في البطولة المهمة.