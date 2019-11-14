4 أكاديميات جديدة للجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «بالمز الرياضية» الذراع الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تأسيس 4 مراكز تدريبية جديدة في إمارة أبوظبي لتعليم فنون الجوجيتسو وتطوير أداء الممارسين لتلك الرياضة، وذلك بمدارس المتنبي، والسمالية، ومريم بنت عمران، ومعهد التعليم والتدريب المهني، كخطوة أولى للعمل على نشر رياضة الجوجيتسو واستقطاب أعداد جديدة من اللاعبين واللاعبات من خلال توفير الصالات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجهيزها بالأبسطة مع تخصيص المدربين من جانب شركة بالمز الرياضية.

وأكد فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن الأكاديميات الجديدة تعمل بالمدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي، من خلال فتح هذه المراكز بشكل مجاني لاستقبال الطلبة والطالبات لمدة ساعة بعد اليوم الدراسي.