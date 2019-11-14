«العاصفة» في صدارة البكار وهجن حمدان بن راشد على قمة الجعدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم مساء أمس، تحديات المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اليذاع ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

تميزت هجن العاصفة في الشوط الرئيس الأول، وقدم غياث الهلالي (الشاهينية) على صدارة اليذاع البكار المحليات، وهيمنت هجن الرئاسة على الصدارة في الشوط الرئيس لليذاع البكار المهجنات، وتمكن المضمر المستحيل راشد بالسم المنصوري من قيادة (الشاهينية) للمركز الأول، وحصل (غازي) المملوك لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت القيادة التضميرية لأحمد سلطان بالرشيد على الصدارة في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، وكسب (شاهين) بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات.