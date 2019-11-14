العدواني.. متطوع بدرجة بطل باراليمبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك البطل الكويتي حمد العدواني الباراليمبي السابق في لعبة الجري في «مونديال أصحاب الهمم للقوى» كمتطوع وليس لاعباً، معرباً عن اعتزازه بالعمل في بطولة بهذا الحجم تقام أول مرة في الإمارات، وأشار إلى أن العمل التطوعي في رياضات يحبها يشعره بالسعادة، وأن هدفه وزملائه المتطوعين والمتطوعات هو إنجاح الحدث العالمي الكبير الذي يعد مصدر فخر لكل عربي وخليجي. وأكد أنه يستثمر كل خبراته التي اكتسبها خلال مشواره كلاعب في عمله التطوعي.

وأشار العدواني إلى أن عمله في مجال تدريب الناشئين يتيح له تنمية قدرات اللاعبين في مسابقات الجري المختلفة من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وخصوصاً أن الاهتمام بالمواهب يصنع جيل المستقبل.