رالي"باها أبوظبي" يشهد تسجيل رقما قياسيا جديدا لسيارة كهربائية بالكامل

المصدر: وام

يحجز السائق الأرجنتيني آريل جاتون رقما قياسيا جديدا في عالم الراليات بمشاركته على متن سيارة كهربائية خالية تماما من الانبعاثات في "رالي باها أبوظبي " الذي يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وكان جاتون قد حقق إنجازا تاريخيا في رالي داكار 2017 عندما أصبح أول مشارك يكمل المسار الصعب في الفعالية بسيارة تعمل حصريا بالكهرباء المستمدة من مصادر متجددة.

ومنذ ذلك الحين شاركت السيارة، المعروفة باسم "أكونيا 100% إيكو باورد" في العديد من الراليات على مسارات وعرة في كل من إيطاليا والمغرب وأستراليا، وستكون بعد مشاركتها في رالي باها أبوظبي السيارة الكهربائية الوحيدة التي خاضت راليات متخصصة من هذا النوع في خمس قارات. وسيواجه جاتون، والذي يرافقه الملاح إدواردو بلانكو، اختبارا صعبا من جديد على مسار قاس يخترق الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويعد الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، والذي يشارك مع مساعده البريطاني كريس باترسون على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 2008، المرشح الأكثر حظا بالفوز في فئة T1 بعد فوزه بثلاثة من الجولات الأربعة الأولى ضمن بطولة الإمارات لراليات الباها 2019.

يقام رالي باها أبوظبي تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم من نادي الإمارات لرياضة السيارات، الذي يقيم هذا الحدث للمرة الأولى في العاصمة الاماراتية وستكون الانطلاقة من مقر الرالي في تل مرعب بدعم من نادي ليوا الرياضي.

وسيشارك الكويتي محمد جعفر على متن دراجته KTM في الفعالية متطلعا لتحقيق الفوز وترسيخ آماله بتجاوز الإماراتي محمد البلوشي في المنافسة على لقب بطولة الإمارات للدراجات النارية فئة 450. وبعد أن حقق كلاهما فوزا واحدا حتى الآن، يحتفظ البلوشي بالصدارة على متن دراجته كاواساكي، متقدما على المخضرم دايف ماكبرايد بنقطة واحدة فقط، فيما تفصل خمس نقاط أخرى بين جعفر والمركز الأول.

أما الجنوب إفريقي آرون مير المقيم في دبي فقد فاز بالجولتين الأولى والثانية على متن دراجته هوندا ويحتل ترتيبا بفارق أربع نقاط فقط مما يعني أن اللقب لا زال غير محسوم.

ويقدم رالي باها أبوظبي جوائز مادية سخية للمراكز الثلاثـة الأولى للترتيب العام للســيارات والدراجــات في الرالي هذا بجانب جوائز مادية للفائزين في مختلف الفئات.

وسينطلق المتسابقون من مقر الرالي في تل مرعب إلى الربع الخالي وتنتظرهم صعوبة مرحلتين تمتدان لمسافة تبلغ 250 كيلومترا ضمن مسار إجمالي طوله 280 كيلومترا.

ومن المنتظر أن تجري إجراءات التوثيق والتدقيق والفحص الفني لجميع المركبات المشاركة بين الساعة السابعة والعاشرة صباح يوم الجمعة، فيما تبدأ المرحلة الخاصة الأولى في الساعة 11 صباحا.

أما المرحلة الثانية فتبدأ في صباح اليوم التالي، وتختتم الفعالية بتوزيع الجوائز بحضور سعادة عارف حمد العواني الامين العام لمجلس ابوظبي الرياضي .