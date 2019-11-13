موظفو «دبي التجاري العالمي» يشاركون في تحدي اللياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وسط أجواء حماسية ومثيرة يجتمع موظفو مركز دبي التجاري العالمي صباح كل أحد في الثامنة صباحاً ولمدة 30 دقيقة لممارسة التمارين الرياضية، ضمن مبادرة تحدّي دبي للياقة، مؤكدين التزامهم باتباع نمط حياة أكثر سعادة ونشاطاً.

وتأتي الرسائل التنبيهية عبر مكبّرات الصوت في جميع مجمع أنحاء المركز ومرافقه لتذكّر الموظفين كل ساعتين بضرورة ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق، كما تمتلئ ساحات المركز التجاري باللافتات الإعلانية الجذّابة التي تشير إلى الجدول الزمني الحافل بممارسة مختلف أنواع الرياضات على مدار أيام العمل الأسبوعية من الأحد إلى الخميس من السادسة صباحاً وحتى الثامنة والربع مساءً، وتشمل السباحة وركوب الدراجات واليوغا والتنس والزومبا وتمارين التحمّل والدرّاجات الثابتة، وغيرها، تحت إشراف مدرّبين أكفاء متخصصين.

وعن ذلك قال ماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة تحدي دبي للياقة التي ندعمها ونشارك فيها منذ انطلاقتها منذ 3 سنوات، والتي تتوافق مع رؤيتنا وأهدافنا بخلق مجتمع رياضي واتّباع نمط حياة أكثر سعادة وصحة ونشاطاً في دبي».

وأضاف جلفار: «نحن ننظّم كذلك سنوياً عدداً من الفعاليات الرياضية لدعم هذا الهدف لعل أبرزها حدث عالم دبي للرياضة الذي يعدّ أطول فعالية سنوية صيفية تقام داخل القاعات، والتي اجتذبت دوراته حتى الآن أكثر من مليون رياضي وزائر لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة، بمن في ذلك العديد من المشاهير في عالم الرياضة».