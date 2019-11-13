نورة الكتبي تنال بطاقة التأهل الثانية لبارالمبية طوكيو 2020

المصدر: دبي-عزالدين جاد الله

حلقت بطلتنا البارالمبية نورة الكتبي أول أمس بالبطاقة التأهيلية الثانية لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة في طوكيو 2020، بعد أن حلت في المركز الرابع في منافسات دفع الجلة فئة (إف 32)، في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تتواصل فعالياتها في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة.

ونجحت الكتبي في تسجيل رقم جديد ومميز لها بتحقيق 6.00 م في المحاولة السادسة، لتحطم الرقم الآسيوي السابق لهذه الفئة، وتحصد بطاقتها التأهيلية الثانية بعدما سبق لها الحصول على بطاقة التأهل الأولى في فئة رمي الصولجان، وفي نفس المسابقة والفئة، فازت بالمركز الأول الأوكرانية أناستازيا موسكالينكو بمسافة 6.92 م.

وحلت ثانية الروسية إيفجينيا جالاكينوفا بمسافة 6.67 م، وثالثة الجزائرية منية قاسمي بمسافة 6.22 م، وحققت لاعبتنا ذكرى الكعبي المركز السابع، وحسنت رقمها الشخصي بتسجيل مسافة 4.50 م، ولم تخيب البطولة عادتها.

في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما عرف اليوم الخامس تحطيم 5 أرقام قياسية عالمية، بواسطة الأوكرانية زويا أوفسي في رمي الصولجان فئة (أف 51) بمسافة 25.23 م، والصينية زهاو يوبينج في رمي الرمح فئة (أف 13) بمسافة 46.00 م، والأمريكية ديا يونج في تصفيات سباق 100م فئة (تي 47) بزمن 11.92 ثانية، والأوزبكي خنس الدين نوربيكوف في الجلة فئة (أف 35) بمسافة 17.32 م.

صورة مشرفة

وحضر منافسات اليوم الخامس عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الذي أشاد بجهود اللجنة المنظمة وثمن الدور الكبير الذي قامت به لتقديم الصورة الإماراتية المشرقة لضيوف الدولة الذين حضروا بأعداد قياسية على مستوى الرياضيين والإداريين والإعلاميين.

وقال: فرحتنا مضاعفة على الصعيدين التنظيمي والفني، بعدما أثمرت جهود اللجنة المنظمة هذا الحدث الرياضي الأنيق الذي نحتفل به بإبداعات أصحاب الهمم ونؤكد دعم الدولة لهذه الفئة، ومن ناحية النتائج المشجعة التي حققها أعضاء منتخبنا الوطني على صعيد الميداليات المتحققة حتى الآن.

وبطاقات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، ونؤكد أن جميع الرياضيين المشاركين فائزون بهذا التجمع والفرصة المثالية التي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة لاستضافة الدولة واحداً من أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم مخصصة لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

نسخة تاريخية

وقال ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير الحدث إن النسخة الحالية لمونديال قوى أصحاب الهمم تاريخية على كل الصعد، حيث شهدت أكبر مشاركة بتنافس 1500 لاعب ولاعبة، فضلاً عن تحطيم 20 رقماً قياسياً عالمياً وعشرات الأرقام القارية حتى الآن، مشيراً إلى أن تحطيم كل هذه الأرقام العالمية لم يسبق وأن شهدته أي من نسخ المونديال الماضية.

وقال: هذا الرقم الضخم للأرقام القياسية العالمية التي تحطمت يدلل بكل وضوح على أن كافة اللاعبين والوفود يعيشون أجواء رائعة ومريحة ومثالية من تغذية وجودة سكن وأماكن تدريب وغيره وكل هذه العوامل ساهمت في إبداع اللاعبين وتقديم كل ما لديهم في الحدث العالمي.

صدارة

احتفظت الصين بصدارة الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 31 ميدالية بواقع 13 ذهبية و13 فضية و5 برونزيات، فيما تقدمت أوكرانيا للمركز الثاني برصيد 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و5 برونزيات و4 فضيات، وأصبحت البرازيل بالمركز الثالث برصيد 16 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.