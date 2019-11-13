كارل لويس يتحدث في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الإعلان عن قائمة جميع المتحدثين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي ستنظمه الجائزة يوم الاثنين المقبل في فندق هيلتون الحبتور تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

حيث انضم أسطورة الألعاب الأولمبية كارل لويس إلى قائمة المتحدثين في المؤتمر إلى جانب شخصيات قيادية ونجوم رياضة عالميين معروفين.

وجاء اختيار كارل لويس للمشاركة كمتحدث في المؤتمر نظراً لإنجازاته الفريدة التي جعلت منه أسطورة الألعاب الأولمبية، حيث سجّل اسمه بحروف من ذهب في سجلات الرياضة العالمية وأصبح أحد أهم الرياضيين على الإطلاق في الدورات الرياضية الأولمبية عموماً وأعظم رياضي في تاريخ ألعاب القوى.

كما نال لقب بـ «رياضي القرن» بعد أن فاز بـ 10 ميداليات أوليمبية منها 9 ميداليات ذهبية في 4 دورات أولمبية، إلى جانب إحراز 10 ميداليات في بطولات العالم لألعاب القوى.

تأثير

ولم يقف دور كارل لويس وتأثيره في الرياضة العالمية عند حدود ميدالياته وأرقامه القياسية العالمية التي سجلها طوال مشواره الرياضي، فبعد اعتزاله الرياضة في 1997 كرس معظم وقته وطاقته للأعمال الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب، كما أطلق شركة تُعنى بتمكين الشباب والبالغين، وتسعى لتحسين ظروف حياتهم من خلال النشاط البدني والحياة الصحية، وتقديراً لمكانته العالمية وجهوده الإنسانية حصل على لقب سفير الأمم المتحدة لمنظمة الأغذية والزراعة.

وتمثل قصة كارل لويس نموذجاً تحفيزياً رائعاً للرياضيين الشباب في كل مكان، حيث جعلت منه إنجازاته الرياضية رمزاً عالمياً للنجاح والتميز وأسطورة في سجلات الدورات الأولمبية والرياضية عموماً، وهي النجاحات التي لم تكن وليدة الصدفة ولا نتيجة الموهبة فقط بل نتيجة لمجهود كبير في التدريبات ومثابرة في التدريب والمنافسات لتحقيق الفوز دائماً، وهو الأمر الذي سيتحدث عنه في المؤتمر.

دعوات

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن توجيه الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية وصنّاع القرار وجميع العاملين في القطاع الرياضي عموماً والجامعات لحضور المؤتمر، كما وجهت دعوة خاصة لاتحاد الإمارات لألعاب القوى ولاعبي منتخب الدولة والأندية في ألعاب القوى لحضور المؤتمر ومشاهدة كارل ولويس وهو يتحدث في المؤتمر بالإضافة إلى إمكانية التعرف عليه عن قرب ليكون هذا اللقاء فرصة تحفيزية لرياضيينا لتكوين نموذج بطل إماراتي في ألعاب القوى.

كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة أن جلسات المؤتمر سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجائزة لتعميم الفائدة وتوفير الفرصة لجميع الرياضيين والمسؤولين في كل مكان للاستفادة من ما سيتم طرحه في جلسات المؤتمر.