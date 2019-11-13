«السلم للدراجات الهوائية» تنطلق ديسمبر المقبل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السلم الرابعة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، عن انطلاق الحدث الرياضي الكبير في شهر ديسمبر المقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعها التحضيري لتنظيم البطولة السنوية الأهم لممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة والتي تتضمن 3 سباقات للرجال وسباقاً واحداً للسيدات.

وذلك للمرة الأولى في الحدث الذي أقيمت نسخه الثلاث الماضية تحت مسمى «سباق السلم للدراجات الهوائية» في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية وحقق نجاحاً كبيراً في رفع مستوى الدراجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة .

وأيضا على المستوى الخليجي عبر تنظيم بطولة على ثلاث مراحل ومنح جوائز مالية كبيرة بلغت مليون درهم للفائزين في كل مرحلة وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية 3 ملايين درهم.

دعم القيادة

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقطاع المشتريات والتمويل، أن تحويل سباق السلم للدراجات الهوائية إلى بطولة، وكذلك تنظيم سباق خاص بالسيدات وتخصيص جوائز له.

يأتي بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوفير الفرصة للرياضيين عموماً لممارسة رياضاتهم في أفضل الأجواء، مع توفير دعم خاص لرياضة الدراجات الهوائية ونشر ممارستها في أوساط المجتمع، حيث أصبحت دبي من أهم المدن في العالم على مستوى ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في مناطق آمنة ومضامير متكاملة ومعزولة تمتد لعشرات الكيلومترات في العديد من المناطق.

كما يتمثل الدعم في تنظيم سباق السلم الذي أصبح «بطولة السلم» وتنظيمه بأعلى معايير التميز في التنظيم وتوفير جميع وسائل السلامة والأمان والدعم للمشاركين فيه.

وكذلك متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للمنافسات والتواجد قرب المشاركين لتشجيعهم على بذل أكبر مجهود في المنافسات.

تفاصيل الحدث

وستعلن اللجنة المنظمة خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء الشركات الراعية للحدث وتفاصيل السباقات الثلاثة للرجال والتي سيقام السباق الأول منها خلال شهر ديسمبر 2019 والسباق الثاني خلال شهر يناير والسباق الثالث خلال شهر فبراير 2020.

وكذلك تفاصيل سباق السيدات، إلى جانب الإعلان عن مسارات ومسافات كل سباق، وفق أعلى معايير التميز والأمان من خلال مسارات آمنة لمرور الدراجين في الطرق وتوفير كوادر طبية وسيارات إسعاف، ومحطات على مسار السباق لتقديم المياه للدرّاجين.

وسيارات للتنظيف تسير خلف موكب المتسابقين من أجل القيام بعملية تنظيف المسار بصورة مباشرة فور ختام المنافسات وعلى طول مسار السباق.

شرطة دبي جاهزة

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مرور دبي أنهت استعداداتها لوضع الخطة المرورية اللازمة لبطولة السلم من خلال تشكيل فريق ميداني لمسح المنطقة والتعرف على مسارات السباق .

وكذلك دراسة المشاكل التي واجهت اللجنة في الأعوام الماضية، وأوضح أنه سيتم تشكيل أطواق لمنع دخول مركبات الجمهور بالقرب من مسار السباق وتشكيل فريق من الدراجات العسكرية (بلورايس) لمنع دخول المركبات المدنية على مسار خط سير السباق مما يشكل خطراً على سلامة المتسابقين.

بالإضافة إلى تنظيم حركة السير والمرور في عدد من التقاطعات التي سيمر خلالها السباق، ووضع الخطط المرورية النهائية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور.

وأكد العميد سيف المزروعي، إلى أن شرطة دبي ستضع في أولوياتها تأمين مجريات الطواف حيث تأتي سلامة الدراجين بالمقام الأول، إلى جانب الحرص على عدم تأثير مرور موكب السباق في حركة مرور السيارات في المنطقة وهو تحد مهم لرجال المرور لكن فرق العمل جاهزة لهذا التحدي بفضل الخبرات التنظيمية التي اكتسبها رجال شرطة دبي.