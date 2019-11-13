حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على ميدان المرموم، ضمن سباقات المرموم.

وفازت هجن زعبيل بالشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات عن طريق «الشاهينية» مع المضمر راشد مروشد وقطعت مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في 7:21:6 دقائق، وتصدرت هجن العاصفة الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات بواسطة «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي في 7:31:9 دقائق، وتصدر «شاهين» لهجن الرئاسة وبقيادة راشد المنصوري، الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات في 7:29:7 دقائق.

وفاز «الفارس» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة أحمد بالرشيد بالشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في 7:27:6 دقائق.

وأقيم في الفترة الصباحية 25 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، وفازت «منهج» بشعار سالم نخيرات العامري بالشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات في 7:32:0 دقائق، ونالت «مهابه» لمالكها راشد الكتبي لقب التحدي الرئيسي للقايا الأبكار المهجنات بالشوط الثاني في 7:29:7 دقائق.

وتصدر «جرزيز» لأحمد بالرشيد الشوط الرئيسي الثالث للقايا الجعدان المحليات في 7:32:9 دقائق.

وقطع «موفق» المملوك لـسالم المالكي الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في 7:28:2 دقائق «التوقيت الأفضل في جميع الأشواط».