حفل افتتاح عالمي لمونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجوجيتسو، التي تنطلق السبت المقبل في أبوظبي تنظيم حفل افتتاح عالمي للبطولة يستمر 20 دقيقة بمشاركة 60 طفلة من مدارس أبوظبي، بالإضافة إلى 70 طفلاً وطفلة يرافقون وفود الدول في طابور العرض.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بمشاركة 69 دولة.

ويتضمن حفل الافتتاح 3 لوحات رئيسية، الأولى عن طموح زايد يعانق الفضاء، والثانية عن عام التسامح، والثالثة عن أبوظبي وجهة العالم وملتقى القارات، وسوف يشدو في الحفل المطرب الكبير عيضة المنهالي من كلمات الشاعر الإماراتي عارف عمر وتلحين محمد الأحمد، الذي بذل جهوداً كبيرة مع فريق العمل لإخراج الحفل في أبهى صورة.

وأشار إلى أن عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي قام بزيارة تدريبات منتخب الإمارات في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة خليفة والتقى باللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية.

وأكد الظاهري توجيه الدعوات إلى المسؤولين الرياضيين وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في سفارات الدول المشاركة بالبطولة.