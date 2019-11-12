29 فعالية رياضية تحتضنها دبي نهاية الأسبوع الجاري

المصدر: وام

تشهد إمارة دبي تنظيم 29 فعالية رياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي الجمعة والسبت المقبلين في مختلف مناطق إمارة دبي ومن أبرزها بطولة تحدي الوحل ومسيرة مكافحة السكري، ومؤتمر مي فت برو للياقة والصحة البدنية.

وتتضمن الفعاليات منافسات النسخة الخامسة من بطولة تحدي الوحل فيما يستعد أكثر من 15000 شخص للمشاركة في مسيرة المشي لمكافحة مرض السكري حيث سيتم تنظيم فعاليات توعوية على هامش المسير تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها مصدرًا للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري.

كما تقام فعاليات النسخة التاسعة عشر من قمة مي فت برو للياقة والصحة البدنية على مدار ثلاث أيام من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30، وستشهد القمة مشاركة 1200 شخص، وسيكون 400 شخص من المشاركين من خارج منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يشارك من السعودية 130 شخصا جاؤوا خصيصًا لحضور القمة، وتدعم هذه القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، ويعد حضور هؤلاء المشاركين من خارج الدولة يدعم السياحة.

ويشارك في مؤتمر مي فت برو للياقة 20 متحدثا من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، حيث تحمل هذه القمة مصطلح المؤتمر أو القمة الاقتصادية لأن هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات جاؤوا لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة وسيتم الترويج هذا العام خلال القمة إلى مبادرة تجعل التدريبات البدنية أكثر متعة، ويهتم مؤتمر مي فيت أيضًا بفئة الشباب من عمر 14 إلى 18، حيث سيحضر أكثر من 900 طالب للاستفادة من فعاليات القمة وما سيطرح فيها من ورش عمل ومحاضرات تحفيزية.

ومن بين البطولات 29 فعالية في مختلف أرجاء دانة الدنيا يومي الجمعة والسبت وهي بطولة دبي الدولية الثامنة عشرة للشباب للتنس التي تقام في استاد سوق دبي الحرة للتنس، كما تتواصل منافسات بطولة كأس مدارس جيمس لكرة القدم في أكاديمية جيمس ويلنغتون بشارع الخيل، وتقام بطولة الإمارات للتزلج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات، ويقام سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني في واحة دبي للسيلكون، وتحدي ميديا وان للجري العامودي في فندق ميديا وان، وترايثلون إكس دبي للأطفال في كايت بيتش، وسباق لامير للسباحة للمياه المفتوحة، كما تختتم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم دبي 2019، وتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية.

كما تقام منافسات دوري نادي الحبتور للبولو في منتجع الحبتور، وتقام فعاليات كأس الفتيات للسباحة للمبتدئات في مجمع حمدان الرياضي، ومسابقة النادل للمشي في فندق تايم أوك، وبطولة الأحياء لكرة السلة من فيلا في حي دبي للتصميم، وتنطلق منافسات دوري ياف إن لكرة السلة في حديقة البرشاء 2، ويقام دوري أبطال المستقبل من مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة دبي الرياضية، وتقام الجولة الأولى سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضة البحرية، ودوري كرة القدم للشباب بدبي في مدرسة راشد للبنين، وسباق ويبرو ليميتد دبي للجري في حديقة الممزر.