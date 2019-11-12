الكويت يفوز بكأس التسامح

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

توج فريق الكويت بطلاً للنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي الكويتي للكرة الطائرة للرجال، بعد فوزه على شباب الأهلي "الثلاثاء"، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جرت بينهما في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي فرع الممزر.

وتم تتويج فريق الكويت بكأس التسامح، والذي تنافس عليه مع شباب الأهلي في لقاء السوبر، والذي أقيم للمرة الأولى في الكرة الطائرة بين البلدين، وذلك من قبل خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بحضور يوسف الملا رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، والشيخة شمسة بنت حشر عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، واللواء محمد المري رئيس قطاع الالعاب بنادي شباب الأهلي،وحسين عاشور رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة.

وجاءت تلك المباراة كخطوة أولى تعكس حرص القائمين على اللعبة في البلدين لتوطيد علاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين الشقيقين بقطاع الرياضة، وبأجواء تنافسية شريفة تستهدف الارتقاء باللعبة في منطقتنا الخليجية.