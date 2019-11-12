الأسطورة كارل لويس يتحدث في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكملت الأمانة العامة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" ،إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الإعلان عن قائمة جميع المتحدثين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي ستنظمه الجائزة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق هيلتون الحبتور تحت شعار "التسامح والسلام في الرياضة" حيث انضم أسطورة الألعاب الأولمبية كارل لويس إلى قائمة المتحدثين في المؤتمر الى جانب شخصيات قيادية ونجوم رياضة عالميين معروفين.

وجاء اختيار كارل لويس للمشاركة كمتحدث في المؤتمر نظرا لإنجازاته الفريدة التي جعلت منه أسطورة الألعاب الأولمبية، حيث سجّل اسمه بحروف من ذهب في سجلات الرياضة العالمية وأصبح أحد أهم الرياضيين على الإطلاق في الدورات الرياضية الأولمبية عموما وأعظم رياضي في تاريخ ألعاب القوى، كما نال لقب بـ “رياضي القرن" بعد أن فاز بـ 10 ميداليات أوليمبية منها 9 ميداليات ذهبية في 4 دورات أولمبية، إلى جانب إحراز 10 ميداليات في بطولات العالم لألعاب القوى.