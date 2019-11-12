الظفرة وبجوفك البيلاروسي إلى مربع دولية الجزيرة لليد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

واصلت بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد المقامة حالياً، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي مفاجآتها، حيث فاز الظفرة على مضيفه الجزيرة بنتيجة 22/‏25، فيما حقق فريق بجوفك البيلاروسي فوزاً مستحقاً على الوحدة 39/‏22، وتأهل الفريقان المنتصران إلى الدور قبل النهائي.

وقال محمد حسن مدرب لظفرة: البطولة جاءت في توقيت مناسب، مع توقف الدوري 43 يوماً، ما سمح لفريقي خوض 4 «وديات» والتجهيز بشكل جيد للمنافسات المحلية الرسمية، خاصة وأن البطولة مميزة وتضم فرقاً عالية المستوى، والاحتكاك معها سيكسب اللاعبين مزيداً من الخبرة، وثمن مدرب الظفرة رعاية مجلس أبوظبي للبطولة، والتي تصب في صالح أندية العاصمة وترتقي بالمستويين الفني والبدني، متمنياً تواجد أكبر عدد من فرق أبوظبي في المربع الذهبي.