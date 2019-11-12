منتخبات الدراجات تستعد لخوض «عربية الطريق» في مصر

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

تنتظم منتخبات الدراجات للكبار والشباب والناشئين والإناث في تدريبات يومية مكثفة استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للطريق التي ستقام في مدينة الإسكندرية في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى السادس من ديسمبر المقبل.

وتحظى التدريبات باهتمام بالغ من اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية ولجنة المنتخبات والكل يعمل بروح الفريق الواحد من أجل وصول المنتخبات إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية التي تؤهل نجومنا للمنافسة بقوة مع نجوم المنتخبات العربية وتحقيق النتائج التي تؤكد على ريادة دراجات الإمارات على المستوى العربي، سواء على مستوى منتخب الكبار بقيادة النجم يوسف ميرزا، أو على مستوى منتخبات الشباب والناشئين والإناث التي تضم نخبة من اللاعبين الموهوبين واللاعبات المتميزات.