فوز النصر وشباب الأهلي في كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريقا النصر وشباب الأهلي الفوز بفارق كبير على العين والجزيرة ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في انطلاقة الجولة الثانية في المباراتين اللتين أقيمتا مساء أول من أمس بصالة نادي شباب الأهلي.

حيث كسر الفائزان حاجز المئة نقطة، حيث حقق النصر انتصاراً عريضاً على العين بنتيجة 111-68، فيما فاز أصحاب الضيافة شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 101-72، واختتمت الجولة مساء أمس بمواجهتي المجموعة الثانية التي جمعت بني ياس مع الشارقة، والوصل مع البطائح.

وبنتائج المجموعة الأولى، انفرد شباب الأهلي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين عن النصر والجزيرة والعين والظفرة، ولكن النصر والظفرة يتأخران بمباراة.