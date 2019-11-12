الإمارات على منصة التتويج في ترايثلون السعودية

المصدر: الجبيل - البيان الرياضي

حقق لاعبو منتخبنا الوطني للترايثلون إنجازاً جديداً، بعدما فاز اللاعب سيف معضد بالمركز الثاني في سباق الجبيل الذي أقيم أول من أمس في واجهة الجبيل البحرية بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة قوية من أبطال اللعبة.

وبمشاركة 200 متسابق من الدول العربية والجاليات بالمملكة، فيما حقق زميله محسن آل علي المركز الثالث، واشتمل السباق على الجري لمسافة 5 كم، ثم السباحة لمسافة 750 م، ثم ركوب الدراجات لمسافة 20 كم، وأظهر لاعبو منتخبنا الوطني للترايثلون قدرات كبيرة خلال المنافسات، ونجحوا في التفوق على عدد كبير من اللاعبين في فئتي الرجال والنساء.