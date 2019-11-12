طائرة شباب الأهلي تلتقي الكويت على «كأس التسامح»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف صالة نادي شباب الأهلي بالممزر عند السادسة والنصف من مساء اليوم، لقاء سوبر الكرة الطائرة الإماراتي الكويتي لأول مرة في تاريخ البلدين.

وذلك تحت مسمى «كأس التسامح»، والذي يلتقي فيه فريقا شباب الأهلي والكويت الرياضي بطلا السوبر المحلي في الإمارات والكويت.

وتوج فريق شباب الأهلي، بطلاً لكأس السوبر الإماراتي، بعد فوزه على العين بنتيجة 3/‏ 1، فيما توج فريق الكويت، بطلاً لكأس السوبر في الكويت، بعد فوزه على فريق كاظمة 3/‏ 1.

ويلتقي الفريقان على كأس السوبر الذي يقام للمرة الأولى، كخطوة تعكس حرص القائمين على اللعبة في البلدين لتوطيد علاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين الشقيقين بقطاع الرياضة، وبأجواء تنافسية شريفة تستهدف الارتقاء باللعبة في منطقتنا الخليجية.