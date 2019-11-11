فتيات الرجبي يحققن الفوز بفضية في البطولة الدولية بقرغيزستان

المصدر: البيان الالكتروني

نال منتخب الإمارات للرجبي للفتيات تحت 18 سنة المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة الدولية المفتوحة للشابات تحت 18 سنة التي أقيمت في قرغيزستان وهي المرة الاولى منذ نشأة المنتخب منذ ما يقارب 4 سنوات يحرز منتخبنا الوطني للفتيات ميدالية فضية، في تلك البطولة التي ضمت كلاً من الإمارات وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وأيضاً للمرة الاولى في تاريخ اللعبة واتحاد الرجبي أن يحرز المنتخب الوطني للرجبي رجال الميدالية البرونزية في البطولة العربية لسباعيات الرجبي ميدالية برونزية في نفس الأسبوع.

وقدم منتخب الفتيات مستوى رائعاً بالبطولة فاق المتوقع فقد فاز في مباراته الاولى على أوزبكستان 29/5 وفى المباراة الثانية فاز على كازاخستان والمرشحة للفوز بالبطولة نظراً لضمهم لعناصر محترفة 22/12 وفى المباراة الأخيرة لليوم فازت الإمارات على قرغيزستان بنتيجة 29/0 وفاز منتخبنا في المباراة الثالثة على أوزبكستان 31/0 والتقى منتخبنا مع المنتخب الأوزبكي في المباراة النهائية للبطولة وفاز منتخب أوزبكستان بنتيجة 27/12 وأحرز منتخبنا المركز الثاني والميدالية الفضية

وضمت بعثة الإمارات فوزية محمد فرديون عضو مجلس الإدارة والمدرب ابولو بيرليني مدرب عام والمدربة اميرة بالفقيه وقد ظهرت اللاعبات المواطنات بمستوى ممتاز خلال هذه البطولة تقدمهم شوق أهلي التي تركت السلة من أجل الرجبي وأسماء الزعابي وأبرار البلوشي وروعة جمل وعائشة جمل.