بدر حارب مديراً للمنتخب لكرة القدم الشاطئية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عّين اتحاد كرة القدم الكابتن بدر حارب مديراً لمنتخب كرة القدم الشاطئية، وذلك للأشراف إدارياً على أبيض الشواطئ خلال الاستحقاقات القادمة. وأكد بدر صالح في تصريح لـ "البيان الرياضي" صحة قرار تعيينه. موجهاً الشكر لرئاسة اتحاد الكرة بقيادة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم فيه. معرباً عن أمله في أن يواصل مع منتخب كرة القدم الشاطئية مشوار تحقيق الإنجازات خلال البطولات المقبلة.

ووجه بدر حارب الشكر أيضاً لمجلس دبي الرياضي للتعاون المستمر مع اتحاد الكرة.

والجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية حصد قبل أيام برونزية بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها "دبي كايتش بيتش" وذلك بعد فوزه في مباراة المركز الثالث على روسيا بركلات.