«دبي البحري» يستعد لختام جولات مونديال «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي، لانطلاقة فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثالثة الختامية من بطولة العالم 2019، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، خلال الفترة من 12-14 ديسمبر المقبل.

وشهد مقر النادي مؤخراً، زيارة تنسيقية من اللجنة الدولية المشرفة على تنظيم الحدث، لاستكمال خطط تنظيم الجولة المرتقبة، والترتيب مع اللجنة المنظمة في نادي دبي، حول مكان السباق، وإعلان البرنامج الزمني الكامل للجولة العالمية المرتقبة، وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، على الترحيب بفريق عمل اللجنة المنظمة، حيث عقد في مقر النادي، العديد من اللقاءات التحضيرية، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباق، المشرف العام على الحدث، والإيطاليين باسكوالي سيسينا وسابيستيانو بيليسهيا، المنسقين من قبل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية.

ويستكمل النادي، كافة التحضيرات اللازمة لتنظيم الحدث الكبير، والذي يجمع ما يصل إلى 14 زورقاً، على متنها 28 متسابقاً، من أبرز نجوم رياضة الزوارق السريعة في العالم، يمثلون العديد من البلدان من مختلف القارات، يتقدمهم سفراء الإمارات، زورق شرطة دبي 3، وأبوظبي 4، وأبوظبي 5.

وأكد محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، أن رعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، بالحدث الكبير، يمثل الحافز الكبير لإنجاح التظاهرة، وقال إن اللجنة المنظمة حريصة على تقديم بطولة متميزة واستثنائية، تواكب التميز المستمر والطويل لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.