منتخب الرجبي يحرز برونزية «عربية الأردن»

المصدر: عمان - العوضي النمر

نال منتخبنا الوطني للرجبي الميدالية البرونزية في ختام البطولة العربية الخامسة لسباعيات الرجبي أول من أمس، بالعاصمة الأردنية عمّان، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 5 دون مقابل، فيما توج منتخب الأردن المضيف باللقب لأول مرة بعد فوزه المثير في النهائي على حامل اللقب المنتخب المصري بالثواني الأخيرة من اللقاء بـ «التراي الذهبي».

جوائز

وقام محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي وحمدان سليمان المدير التنفيذي وديفيد مارتنون بتوزيع الجوائز على الفائزين، وجاء فوز منتخبنا للرجبي بالميدالية البرونزية بعد أن حقق نتائج جيدة، بالفوز على الجزائر مرتين والسودان وفلسطين، ولكن ترتيبه تأثر بالخسارة من الأردن ومصر طرفي المباراة النهائية.

تطور

وشهدت النسخة الخامسة تطوراً في مستوى لاعبي المنتخب مقارنة بالنسخ الماضية، على الرغم من مشاركة العديد من العناصر الشابة الذين يشاركون للمرة الأولى أمثال عبدالله الظاهري وسيف الشامسي وإبراهيم البلوشي، وهؤلاء استفادوا من خبرة اللاعبين المخضرمين أمثال مهند شاكر ووليد سالم، مما يبشر بجيل واعد للرجبي الإمارات خلال السنوات المقبلة، ووجه محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي الشكر إلى الاتحاد الأردني لنجاحه في تنظيم البطولة للمرة الثانية، وقال إن البطولة حققت نجاحاً على الصعيدين الفني والتنظيمي، حيث جاءت مستويات المنتخبات طيبة خاصة الأردني مفاجأة البطولة الذي ضم لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة، وقال إن تطور مستوى المنتخبات المشاركة يعد من أهم المكاسب التي تحققت خلال البطولة، كما كسب منتخب الإمارات احتكاكاً قوياً ومجموعة من اللاعبين الواعدين الذين سيكون لهم مستقبل باهر.

تبادل الخبرات

وأكد حمدان سليمان أنه لا يوجد خاسر في البطولة، لأن الالتقاء بين الأشقاء، وتبادل الخبرات والاحتكاك الفني القوي هم مكاسب حقيقية، يهدف إليها الاتحاد العربي عند تنظيم مثل هذه البطولات، وهنأ المنتخب الأردني بالفوز باللقب للمرة الأولى.