القايد: طموحي حصد ذهبية بارالمبية طوكيو 2020

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

نجح بطلنا البارالمبي محمد القايد لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، في إضافة المزيد من الإنجازات للدولة، بعد تحقيقه ميدالية جديدة في سباقات رياضة الكراسي المتحركة، وذلك بسباق 400م فئة T34، أول من أمس، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم المقامة حالياً في دبي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة.

وعقب فوزه بالفضية، أكد القايد أن طموحه الأكبر هو الحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، وإسعاد الشعب الإماراتي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب مضاعفة الجهد، من أجل مزيد من التمثيل المشرف والنتائج المتميزة لأصحاب الهمم في الحدث العالمي المقبل، وقال إن المشاركة في بطولة العالم الحالية بدبي، هي مرحلة مهمة في مراحل الإعداد للدورة البارالمبية المقبلة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم والقائمين على قطاعها الرياضي بالدولة.

ثمرة الدعم

ومن جانبه أهدى محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية إنجاز القايد إلى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة ثمرة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وكشف رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن تفعيل برنامج «الناموس» لأبطالنا النخبة يعزز طريق التحدي للمشاركة في النسخة المقبلة لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

مبيناً أن هذا البرنامج المهم يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وخصوصاً أن تركيزنا خلاله يتمثل في المشاركات النوعية لهؤلاء الأبطال في البطولات العالمية إضافة إلى المعسكرات الخارجية النوعية حتى يقطف «أصحاب الهمم» ثمار ذلك بترك بصمة جديدة في ألعاب طوكيو.

الأرقام تتساقط

وتساقطت 8 أرقام قياسية عالمية، في اليوم الثالث لمنافسات المونديال، في مؤشر يعكس قوة المنافسات، وتصدر المشهد أبطال دول المغرب العربي، بعدما حطم المغربي عبد السلام هيلي الرقم العالمي لسباق 400 م فئة (T 12) ليحصد الذهبية بزمن 47,79 ثانية، كما سجلت الجزائرية نسيمة صيفي رقماً عالمياً جديدأ لتحصد ذهبية رمي القرص سيدات بمسافة 35,76م، وحطمت الأسترالية ليزا أدامز الرقم العالمي لمسابقة دفع الجلة فئة (37 T ) بعدما سجلت مسافة 14,80م، وسجل الأسترالي كوري أندرسون رقماً عالمياً في رمي الرمح فئة (أف 38) بمسافة 56,28 م، وحقق الأوكراني إيهور تسفيتوف رقماً جديداً في سباق 200 م فئة ( T35) بزمن 23,04 ثانية، وسجل الروسي أندريه فدوفين رقماً عالمياً في سباق 400 م فئة ( 37 T) بزمن 50,45 ثانية، وحققت الصينية ياتينج شي إنجازاً فريداً من نوعه بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق سباق 200 م فئة ( 36 T) مرتين في اليوم نفسه، بعدما سجلت في التصفيات رقماً جديداً بواقع بزمن 28,54 ثانية، ثم عادت في النهائي وحطمت رقمها محققة 28,21 ثانية.

صدارة صينية

عززت الصين موقعها في صدارة ترتيب جدول الميداليات في ختام اليوم الثالث، بعدما رفعت غلتها إلى 16 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وتأتي بالمركز الثاني البرازيل التي حققت 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وبالمركز الثالث أوكرانيا التي حققت 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وفنلندا رابعة برصيد 3 ذهبيات، وجاءت الجزائر في المركز الخامس كأفضل المواقع العربية، بعدما حققت 8 ميداليات بواقع 2 ذهبية و4 فضيات و2 برونزية، وتحتل تونس المركز الثامن في القائمة والثاني عربياً برصيد 2 ذهبية و3 برونزيات، والمغرب بالمركز 12، برصيد ميدالية من كل لون، وذلك في أبرز نتائج المنتخبات العربية.