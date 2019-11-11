بوشهاب نجم كرة البوتشي .. عاشق «النمور»

المصدر: كلباء - محمد فضل

خالد علي جمعة (بوشهاب)، لاعب نادي خورفكان لأصحاب الهمم، والذي يقطن كلباء، يجمع ما بين إجادته وممارسته لكرة البوتشي بنادي خورفكان، والتي حصل من خلالها على عدة ميداليات، آخرها برونزية عمان قبل أيام، إلى جانب عشقه وولهه بتشجيع نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، وهو النادي الملقب والمشهور على مستوى الدوري باسم النمور، حيث بدأ حب نادي كلباء، يتغلغل في قلب اللاعب المشجع منذ عام 95، ومنذ ذلك التاريخ، ظل بوشهاب يوجد في معظم تدريبات الفريق، ناهيك عن مرافقته لناديه في الحل والترحال، ولكثرة المباريات التي يقوم بحضورها ومتابعتها، فإنه لا يتذكر عدد المباريات التي رافق فيها ناديه كلباء منذ تلك الحقبة.

وعلى الرغم من الإعاقة الجسدية التي تعرض لها، واستخدامه كرسياً كهربائياً متحركاً، فإن المشجع بوشهاب، يقطع عشرات الكيلومترات، سواءً أقيمت المباراة في كلباء أو الشارقة، أو حتى في العاصمة أبوظبي، وخلال الموسم الحالي، واصل «بوشهاب» رحلة التشجيع، ورافق النمور إلى ملعب هزاع بن زايد لمؤازرة فريقه أمام العين، لمسافة تتجاوز الـ 200 كيلومتر، وكذلك يرحل بوشهاب مع ناديه إلى ملعب الظفرة، الأبعد من حيث المسافة، ودائماً ما يظل في مقدم المشجعين، عندما تلعب مباريات فريقه مع أندية المنطقة الشرقية، سواء كان في الفجيرة أو العروبة أو خورفكان، وحتى دبا الحصن، التي تبعد قرابة الـ 70 كيلومتراً عن كلباء، يكون من أوائل المشجعين حضوراً.

وعلى الرغم من تشجيعه لنادي كلباء، لا ينسى بوشهاب، والذي أصيب بشلل الأطفال منذ الصغر، بسبب خطأ طبي، لا ينسى مهمته كلاعب لكرة البوتشي في نادي خورفكان لأصحاب الهمم، وهى الرياضة التي تتطلب المهارة والتفكير الإدراكي لتحقيق الهدف، وحصل بوشهاب على العديد من الميداليات في هذه اللعبة، بشعار ناديه خورفكان، آخرها التتويج ببرونزية بطولة عمان، فضلاً عن نيله ذهبية بطولة كأس رئيس الدولة قبل سنة، كما نال ميدالية ذهبية مع منتخب الإمارات، ضمن بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم في النسخة الماضية، فضلاً عن ميداليات أخرى حققها في بطولات سابقة، ويرغب اللاعب في الحصول على المزيد من الميداليات، ودائماً ما يوفق ما بين محافظته على تدريباته وممارسته للعبة البوتشي في نادي خورفكان، وما بين تفرغه للتشجيع.

وتوجه اللاعب بوشهاب بالشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء، وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، على اهتمامهما المستمر ودعمهما لمسيرته الرياضية، وإلى إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بقيادة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، ومجلس الشارقة الرياضي.