مكاسب كبيرة لأجسام الإمارات في «مونديال الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حقق منتخب الإمارات لبناء الأجسام، مكاسب عديدة من خلال تنظيمه بطولة العالم لبناء الأجسام، التي اختتمت أول من أمس، ونظمها اتحاد الإمارات أول مرة على مستوى دول الشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي تقام خارج قارة أوروبا.

وتمكن منتخبنا مع نهايتها، من احتلال المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 183 نقطة، بعد أن حصد 12 ميدالية ملونة منها 4 ذهبيات حققها عبدالله ربيعة والماس البلوشي، واثنتان للاعب خليفة برمان، و3 فضيات فاز بها هلال المهيري وحامد عبدالرحمن وخليفة برمان، إلى جانب 5 برونزيات، نالها أيوب العطار ومروان سليمان وعبدالله الحمادي ومحمود البلوكي وخالد البلوشي، كما أن الحدث حقق أفضل مشاركة من حيث تواجد اللاعبين الذين تجاوز عددهم ألف لاعب، مثلوا 147 دولة من مختلف قارات العالم.

أرقام قياسية

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بما حققته الإمارات من نجاح تنظيمي متميز بشهادة قيادات الاتحاد الدولي منوهاً إلى أن الاستعداد لإقامة الحدث، بدأ باكراً وأن الفجيرة نجحت بامتياز في إخراج الحدث بصورة رائعة وبات اسم الإمارة يتردد صداه عالمياً، وقال: نحن سعداء بأن المونديال العالمي تم تنظيمه وفقاً لما هو مخطط له مشيراً إلى تحقيق أكثر من رقم قياسي أثناء البطولة وذلك من حيث عدد الدول المشاركة واللاعبين، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته الدائمة والمستمرة لمختلف البطولات التي يتم تنظيمها بصورة مستمرة على ملاعب وقاعات إمارة الفجيرة، والشكر موصول لهيئة الرياضة ولمجمع زايد الرياضي الذي شهد وعلى مدار 5 أيام، الحدث العالمي الكبير.

تكريم غير مسبوق

وقدم محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، وكذلك الشيخ عبدالله الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، ولفريق العمل، مشيراً إلى أن مونديال بناء الأجسام، شهد وأول مرة تكريم خليل معروف مدير البطولة، في بادرة غير مسبوقة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

مدح

وامتدح زويد سالمين الزعابي مدرب منتخب بناء الأجسام، الإنجازات التي حققها لاعبو منتخبنا وتحقيقهم 12 ميدالية أول مرة على مستوى البطولات الكبرى، مشيراً إلى أن الفضل في هذه الإنجازات يرجع لخطة الإعداد التي سبقت البطولة قبل عدة أشهر، وقال: توقعت أن يحصل المنتخب على المركز الأول، لكن فارق الخبرة وبعض الحالات الخارجة عن الإرادة، حالت دون ذلك، لكننا راضون تمام الرضا بما أنجز ونتطلع للأفضل في قادم البطولات.