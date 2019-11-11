عيسى هلال: تنظيم عدد من الدورات والبرامج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي أن هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة هي الجهة المنوط بها تنظيم الفعاليات الرياضية الخاصة بالعمال في الإمارة، حيث تقوم بتنظيم عدد كبير من الدورات والبرامج لهذه الفئة، مشيراً إلى أن لعبة الكريكيت تحظى بشعبية كبيرة لدى العاملين بالدولة من أبناء الجالية الآسيوية وخارج البلاد.

وقال: لعبة الكريكيت هي لعبة عالمية، ويتولى نادي الشارقة للكريكيت تنظيم بطولاتها في الشارقة وهو جهة خاصة، مشيراً إلى أن تركيز مجلس الشارقة الرياضي ينصب على الأندية المحلية ولا يوجد أي نادٍ آخر بالإمارة يمارس هذه اللعبة.

مثالية

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة أنشئت بمرسوم أميري صدر في يونيو من عام 2014، وذلك انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في إمارة الشارقة.

وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وتتبنى الهيئة أفضل المعايير المتبعة عالمياً وتعمل على مواءمتها مع المعايير المحلية، كما تبادر إلى تنفيذ عدة برامج وأنشطة تخدم العمال وأصحاب العمل ومنها: مهرجان يوم العمال العالمي، والمهرجان الرياضي العمالي.