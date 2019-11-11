خلف بن عنبر: بيئة مناسبة لممارسة الرياضة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن البطولات التي تنظمها جمعية الإمارات لفئة العمال، لها أهداف عدة، من خلال توفير البيئة المناسبة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية، وتحقيق تطلعات الفئات العمرية المختلفة، وغرس الروح الرياضية الجميلة في نفوس جميع العاملين، إلى جانب تأكيد الدور الحيوي الذي تضطلع به جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، في كل المعطيات التي تعزز دور الشباب في عملية البناء والتطور للوطن الغالي، وتعزيز القدرات وتطوير المهارات.

اهداف

وأشار إلى أن بطولات «الفرجان»، التي تتضمن عدداً كبيراً من الألعاب الرياضية، ومنها الكريكيت، لا تهدف إلى المنافسة والفوز بالمراكز الأولى فحسب، لكنها تنطلق من أهداف أخرى، تعزز قيم الوفاء للوطن، من خلال البرامج التي تغرس الروح الوطنية، لتأكيد الارتباط العميق بين المكونات المرتبطة بالوطن، والدفاع عن نهضته وتطوره، إلى جانب الشعارات التي تعبّر عن القيم الوطنية، مشيداً بالدور الكبير للقيادة الرشيدة، التي تولي الرياضة والرياضيين مزيداً من الرعاية والاهتمام والدعم، لتعزيز دور الفئات الشبابية المختلفة في البناء والتطور

جهود

وأشار بن عنبر إلى أن هناك جهوداً كبيرة بذلت ، من اللجان المنظمة لبطولات «الفرجان»، لنجاح الأحداث الرياضية لهذه الفئة، وتؤدي إلى واقع إيجابي يعزز صورتها المشرفة والمعبرة عن أشواق الفئات الشبابية المختلفة، في إطار المنافسة الشريفة، مثمناً دور اللجان المنظمة لبطولات «الفرجان»، وجهودها لتوفير أجواء النجاح.