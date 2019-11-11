الكريكيت في «الفرجان»

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

تحظى لعبة الكريكيت بشعبية جارفة لدى أبناء الجالية الآسيوية بالدولة، والذين ينتظرون قدوم العطلات الرسمية لممارسة هوايتهم المفضلة وسط الساحات الترابية الخالية في إمارات الدولة، حيث لا يستطيع معظمهم ممارسة اللعبة في الملاعب المجهزة نظراً لارتفاع التكلفة، وعدم قدرة عدد من أبناء الجالية الآسيوية على سداد هذه الرسوم لكون أغلبهم من العمال والذين يفضلون اللعب في «الفرجان» والتي تكون قريبة من سكنهم.

وتوفر الملاعب الخاصة الإمكانيات مثل نادي الشارقة للكريكيت على سبيل المثال لكن مثل هذه الملاعب تتطلب رسوماً مكلفة لتأجيرها لتنظيم المباريات.

«البيان الرياضي» رصد حب العمال الآسيويين للعبة واهتمام عدد من الجهات بتنظيم منافسات للكريكيت ضمن بطولات الفرجان من أجل تعزيز الانتماء للبيئة التي يعيش ويعمل فيها العامل، وسبق لمجلس دبي الرياضي تنظيم بطولات «الفرجان» وضم إليها لعبة الكريكيت، كما تحرص عدد من الشركات والهيئات على احتواء نشاط العمال وتمكينهم من ممارسة لعبتهم المفضلة.

أجواء

ينتظر العامل الباكستاني مالك آزر «31 عاماً» يوم الجمعة من كل أسبوع بشغف كبير لممارسة لعبته المفضلة والشعبية «الكريكيت»، حيث يلتقي برفقة أصدقائه لتشكيل فريق مكون من 11 فرداً، يقضون معظم اليوم في ممارسة اللعبة في أجواء يملأها المرح والسعادة، حيث تعد هذه اللعبة المتنفس الوحيد لعدد كبير من أبناء الجاليات الباكستانية والهندية والبنغالية بالدولة من البسطاء، حيث يمارس معظمهم اللعبة يوم الجمعة باعتباره إجازة رسمية في الساحات الفضاء والترابية المنتشرة بإماراتي الشارقة وعجمان، حيث تراهم في كل مكان وقد تجمعوا بأعداد كبيرة وباستخدام أدوات بسيطة يلعبون في الهواء الطلق.

ويقول مالك آزر الذي يعمل في أحد المحال التجارية بإحدى المناطق الصناعية بالشارقة: ننتظر يوم الجمعة من كل أسبوع بشغف كبير حيث أنطلق برفقة أصدقائي لممارسة رياضة الكريكت، الهواية المفضلة لجميع أبناء الجاليات الباكستانية والهندية والبنغالية، حيث تحضر أعداد كبيرة لممارسة اللعبة.

وأضاف: نقوم باختيار الأماكن الفضاء والمساحات الشاسعة بإمارة الشارقة كون اللعبة تحتاج إلى مساحات كبيرة، وأحياناً نستقل وسيلة مواصلات للقدوم إلى هنا ومعنا أدواتنا الرياضية في حال كان الملعب بعيد.

وتابع: نمارس لعبة الكريكيت في هذه الأماكن لأنها المتاحة أمامنا فهي مجانية ولا نجد أي معوقات في ممارسة اللعبة، وتوجد بعض الأماكن الموجودة النظامية لكنها تتطلب رسوماً ولا نمتلك مصاريف استئجار أي منها.

أماكن أفضل

وقال محمد راشد «26 عاماً»، باكستاني: نتطلع إلى اللعب في أماكن أفضل، ورغم أن الأرض في الساحات قد تكون ممهدة لكن نواجه بعض العقبات مثل المداخل والمخارج المخصصة لهذه الساحة وهي بالتأكيد ليست مخصصة لممارسة اللعبة، لكن الجميع يأتي هناك نظراً لانعدام التكلفة وعدم دفع أي رسوم، كما أن حب اللعبة يدفعنا إلى القدوم هناك وفي الساحات الأخرى التي تمتلئ باللاعبين.

وأضاف: معظمنا لا يمتلك تكلفة استئجار ملعب حتى لو تكاتفنا كمجموعة، كون لعبة الكريكيت تحتاج إلى مساحات كبيرة وبالتأكيد فإن التكلفة تكون مرتفعة.

وتابع: نقوم هنا بعمل بطولات ودورات يشارك فيها الجميع فيها ويتنافس ويستعرض مهاراته في جو ممتع والكل يشعر بالسعادة الغامرة في ذاك اليوم، حيث ننتظره جميعاً في كل أسبوع لنأتي هنا ونلتقي وقد نذهب إلى الساحات فرادى أو جماعات، المهم أن الجميع يحرص على الالتقاء في المكان والزمان المحدد والذي غالباً يكون بعد صلاة العصر واقتراب الشمس على الغروب فتكون الأجواء مميزة ورائعة وحرارة الطقس تكون قد بردت.

واختتم حديثه بالقول: في كل حال سواء توفر ملعب مجهز أم لا، فالكل هنا سعيد وبإمكانك أن ترى البسمة والفرحة على وجوه الجميع، كما أن ممارسة اللعبة يخرج الطاقات ويشعرنا جميعاً بالسعادة.

الساحات الخالية

وقال العامل ظهور محمد «28 عاماً»: نحرص مساء كل جمعة على الحضور إلى الساحة الخالية خلف الورش بالمناطق الصناعية بالشارقة للعب الكريكيت الهواية المفضلة لنا، وتعد فرصة جيدة للقاء الأصدقاء في جو من المرح.

وأضاف: تقام دورات بين الفرق بصورة ودية يكون هدفها زيادة المنافسة والحماس والمتعة بين المشاركين بجوائز رمزية، ونتطلع إلى توفير ملاعب جيدة برسوم مخفضة، وإن كانت الأماكن الحالية المجانية التي نلعب فيها جيدة وتؤدي الغرض حيث الهدف هو التجمع ولقاء الأصدقاء في تجمع رياضي بين اللاعبين مع ممارسة اللعبة التي يحبونها.

واختتم قائلاً: لا توجد أي عقبات تواجهنا في ممارسة اللعبة التي نحبها، والجميع سعداء بالتجمع ولقاء الأصدقاء.

أرقام

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تعاونت إدارة دوري «أبوظبي تي 10» للكريكيت مؤخراً مع مجموعة شركات ألعاب«دريمز 2» للتطبيقات الذكية التي تتخذ منال دولة مقراً لها لإطلاق تطبيق ذكي للعبة الكريكيت ليكون أول تطبيق للعبة على مستوى العالم للبحث عن المواهب والذي من خلاله يمكن للاعبي الكريكيت الناشئين من جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للعب في دوري «أبوظبي تي 10» للكريكيت. وسيسمح أول برنامج للبحث عن المواهب بإنشاء ملفات تعريف عبر الإنترنت وتحميل مقاطع فيديو لأدائهم للوصول لقائمة تضم 100 لاعب كريكيت موهوب يتم اختيارهم من لجنة التحكيم.

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نظم مجلس دبي الرياضي، دورة الأحياء السكنية «فرجان» لمدة 5 أعوام على التوالي بمشاركة أكثر من 1800 رياضي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية تنافسوا في 4 ألعاب رياضية، بمشاركة 160 فريقاً بنحو 104 فرق لكرة القدم، و24 فريقاً لكرة السلة و16 فريقاً لكرة الطائرة و12 فريقاً للكريكيت.

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تحرص الشركات العاملة في موقع «إكسبو 2020» على تنظيم بطولات للكريكيت اللعبى الأكثر شعبية لدى أبناء الجاليات الآسيوية بالدولة، ي إطار الالتزام برفاهية العمال، وتم تنظيم بطولة في فترة سابقة ضمت 32 فريقاً وشهد النهائي 10 آلاف مشجع من العاملين في مشاريع اكسبو، وجمعت فريقي الفطيم للمقاولات ولاينغ أوروك، في استاد دبي للكريكيت، وشهد اللقاء اثنين من مشاهير اللعبة هما، مصباح الحق من باكستان، وفيريندار سيهواغ من الهند.