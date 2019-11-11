برونزية للإمارات في «مونديال أصحاب الهمم» للقوى

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أهدى بطلنا البارالمبي محمد القايد، لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، الإمارات أمس، الميدالية البرونزية لسباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، بزمن قدره 15,93 ثانية، في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تستضيفها دبي، ونال المركز الأول التونسي وليد كتيلة بزمن 14,99 ثانية، بينما جاء الأسترالي رأيك ماكراكين ثانياً بزمن 15,51 ثانية.

والبرونزية هي الثانية للقايد وللدولة بالمونديال حيث فاز أول من أمس بفضية سباق 400 متر فئة «34».

وسبق لبطلنا البارالمبي محمد القايد الفوز بذهبيتين وفضية ببطولة العالم لألعاب القوى كرايستشرتش «نيوزيلندا» في 2011، وفي عام 2012 كان بطلنا على موعد مع أول إنجازاته الأولمبية، حيث توج بفضية وبرونزية دورة الألعاب العالمية «البارالمبية» بلندن، وفي عام 2013 أحرز 3 ذهبيات في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا

وحصد في 2016 خمس ذهبيات، حيث توج بـ4 ذهبيات في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي»، وذهبية في بارالمبية ريو دي جانيرو.