مليحة يكسب العين في دولية الجزيرة لكرة اليد

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد، عن مفاجآت، بفوز مليحة على العين 32/‏29، بعد مباراة عالية المستوى، كما فاز مسقط على بني ياس 26/‏25، وتواصل البطولة زخمها على صالة نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الجاري.

وقال محفوظ بن مطر الوهيبي رئيس وفد مسقط العماني إن العلاقة الطيبة التي تربط نادي مسقط العماني بالجزيرة كانت دافعاً للتواجد للمرة الثالثة في أبوظبي والمشاركة، في الوقت نفسه البطولة خير إعداد لفريقه لاستحقاقات الموسم، وقد جاءت في توقيت جيد، وهي فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات، وأوضح أن المكسب ليس هدفاً في حد ذاته بقدر الإعداد الفني والبدني لفريقه، وقد قدم الفريق مباراة جيدة وفاز على بني ياس بفارق نقطة وحيدة.