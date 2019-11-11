شباب الأهلي يقابل «الكويت» في «سوبر الطائرة» غداً

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

تصل دبي عصر اليوم، بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الكويت الكويتي، لخوض مواجهة كأس السوبر الإماراتي الكويتي، والمقرر لها غداً، أمام فريق نادي شباب الأهلي بصالة النادي فرع الممزر، وسيخوض الفريق الكويتي حصة تدريبية عقب الوصول في المساء.

وأشاد حسين عاشور رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة، بمبادرة الاتحاد الإماراتي بالموافقة على إقامة كأس السوبر بجانب مدى التعاون مع رئيس وأعضاء الاتحاد الإماراتي وخاصة نائب الرئيس عبد العزيز السلمان الذي بذل مجهوداً كبيراً في إنهاء كل الإجراءات التي تتعلق بتنظيم المباراة، وقال: تلك التجربة لن تكون الأولى ولا الأخيرة وسيكون هناك تعاون كبير مع الاتحاد الإماراتي والاتحادات الخليجية الأخرى خلال الفترة المقبلة.