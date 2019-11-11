«البلياردو والسنوكر» يعتمد قائمة منتخبنا في «خليجية مسقط»

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد البلياردو والسنوكر برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تشكيل بعثة المنتخب المشاركة في بطولة الخليج المقبلة، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط، من 28 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويترأس البعثة سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد، فيما تضم معه محمد عبدالله إدارياً للسنوكر، وسعيد حامد المري إدارياً للبلياردو، فضلاً عن 10 لاعبين من بينهم 6 للسنوكر وهم محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وعبدالرحمن الشامسي، وخالد الكمالي، وعيسى السيد، وسيف الكتبي، إضافة إلى 4 للبلياردو سيتم الاستقرار عليهم في الأيام القليلة المقبلة بعد منافسات التصنيف.وأكد سلطان الجوكر رئيس البعثة أن المنتخب سيتوجه إلى مسقط في تاريخ 27 نوفمبر الجاري وأن شعاره الأساسي هو الحفاظ على اللقب.