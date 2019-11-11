103 دارسين في دورة اعتماد مدربي وإداريي الكاراتيه

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، دورة اعتماد مدربي وإداريي الكاراتيه للموسم الجديد، وسجلت الدورة مشاركة كبيرة وعدداً قياسياً وصل 103 دارسين ودارسات يمثلون 40 نادياً ومركزاً في الدولة، وأقيمت الدورة، بهدف إطلاع المدربين والإداريين على التعديلات الجديدة بالشروط الفنية والتنظيمية لبطولات الموسم الرياضي 2019/‏2020، وكذلك التعديلات الجديدة بالقانون الدولي للتحكيم.

وشهد الدورة التي استضافتها صالة نادي الشارقة، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والذي قام بتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، في حضور، راشد آل علي الأمين العام للاتحاد والمهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد والخبير محمد عباس أحمد مدير الاتحاد.