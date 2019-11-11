أشبال الفجيرة أبطال كأس الاتحاد للمصارعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، برصيد 215 نقطة، والتي أقيمت بصالة مدرسة الأنصار الخاصة بالشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

وشهدت البطولة مشاركة 120 لاعباً تحت 15 سنة، فيما حل ثانياً فريق مدرسة المهلب دبي برصيد 90 نقطة، وجاء ثالثاً فريق مدرسة الأنصار الخاصة بالشارقة برصيد 80 نقطة، فيما كانت المفاجأة تراجع فريق أكاديمية تيتان في أبوظبي حامل اللقب على مستوى المراحل العمرية للمركز الرابع برصيد 65 نقطة.

وعلى مستوى الفردي احتكر لاعبو الفجيرة المركز الأول في جميع الأوزان، وقام محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين الأوائل.