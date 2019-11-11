منتخب المظلات يحصد فضيتين في «آسيوية الصين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حصد منتخبنا الوطني للقفز الحر بالمظلات، الميدالية الفضية في الترتيب العام، ببطولة آسيا للقفز الحر بالمظلات والتي اختتمت أول من أمس بجمهورية الصين الشعبية، كما حقق المنتخب أيضاً، فضية مسابقة دقة الهدف بعد منافسة قوية ومثيرة مع 15 فريقاً، شاركوا في البطولة القارية، يذكر أن منتخبنا العسكري قد مثّل الدولة في هذه التظاهرة القارية، وترأس البعثة نايف مشبب العتيبي ورافقه الحكم الدولي وإداري الفريق أحمد سالم الريسي والروسي سيرجي رازوماروف مدرباً، وضمت قائمة القافزين كلاً من: يوسف حيدر صنقور وعلي حسين المطاوعة، ومحمد عبيد السويدي، وعيسى إبراهيم البلوشي، وعبد الرحمن حسين البلوشي وأسد محمد خميس البلوشي وأحمد راشد غيث المري.