منتخبنا يحرز برونزية البطولة العربية للرجبي

المصدر: عمان – العوضي النمر

نال منتخبنا الوطني للرجبي الميدالية البرونزية في ختام البطولة العربية الخامسة لسباعيات الرجبي التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 5 دون مقابل، فيما توج منتخب الأردن باللقب لأول مرة بعد فوزه المثير في النهائي على حامل اللقب المنتخب المصري بالثواني الأخيرة من اللقاء بـ "التراي الذهبي".

وقام محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي وحمدان سليمان المدير التنفيذي وديفيد مارتنون بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وجاء فوز منتخبنا للرجبي بالميدالية البرونزية بعد أن حقق نتائج جيدة، بالفوز على الجزائر مرتين والسودان وفلسطين، ولكنه ترتيبه تأثر بالخسارة من الأردن ومصر طرفا المباراة النهائية، وشهدت النسخة الخامسة تطور في مستوي المنتخب مقارنه بالنسخ الماضية، على الرغم من مشاركة العديد من العناصر الشابة الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة العربية أمثال عبد الله الظاهري وسيف الشامسي وابراهيم البلوشي وهؤلاء استفادوا من خبرة اللاعبين المخضرمين أمثال مهند شاكر ووليد سالم، مما يبشر بجيل واعد الرجبي الامارات خلال السنوات المقبلة.