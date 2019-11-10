القايد ونورة الكتبي يتأهلان لأولمبياد 2020

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

توج بطلنا الأولمبي محمد القايد لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، بالميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة (تي 34)، في بطولة العالم لأصحاب الهمم لألعاب القوى دبي 2019، ليحصد أول ميدالية إماراتية في البطولة العالمية، ويحقق نجاحاً مضاعفاً، بوصفه حجز بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة - طوكيو 2020.

وقطع القايد المسافة بزمن قدره 51,11 ثانية، ليحل بالمركز الثاني، خلف التونسي وليد كتيلة، الذي جاء أولاً بزمن 50,54 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث للصيني يانغ وانغ بزمن 52,64 ثانية.

وكانت بطلتنا نورة الكتبي، قد أهدت بطاقة التأهل الأولى للإمارات لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد نجاحها أول أمس، في احتلال المركز الرابع في سباق رمي الصولجان بمسافة 18.30 متراً، وذلك في اليوم الثاني للبطولة التي تستضيفها دبي، حتى منتصف نوفمبر الجاري، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة، لتحجز بطلتنا نورة الكتبي مقعدها بالتأهل المباشر ضمن الأربعة الأوائل، وتوجت النجمة التونسية مروى إبراهيمي، بذهبية السابق، وهي الذهبية العربية الأولى في «المونديال»، ونالت الجزائرية منية قاسمي الميدالية الفضية، بينما جاءت البرونزية من نصيب الأوكرانية أناستازيا موسكا.

تأهل سعودي

وأهدى عبد الرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي، بلاده، فضية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 53، معلناً عن تأهل أول لاعب سعودي إلى بارالمبية طوكيو 2020، كما حصل فهد الجنيدل على الرقم التأهيلي (76: 14) ثانية في سباق 100 متر «كراسي متحركة» تصنيف تي 53، ليكون ثاني لاعب سعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وتقدمت الصين للصدارة، برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وواحدة برونزية، وحلت البرازيل ثانياً برصيد 6 ميداليات «3 ذهبيات وفضية و2 برونزية».

ونجح الهندي سانديب، من تحطيم الرقم القياسي العالمي لرمي الرمح فئة (إف 64)، مسجلاً مسافة 66,18 متراً.

كما تم تسجيل 3 أرقام جديدة على مستوى بطولة العالم، حينما حقق التونسي وليد قتيلة 49,31 ثانية في تصفيات سباق 400 متر فئة (تي 34)، وسجلت الصينية فانغ جاو رقماً جديداً في سباق 100 متر فئة (تي 53)، ليحصد الذهبية بزمن 16,26 ثانية، كما سجلت الفنلندية أماندا كاتاجا رقماً جديداً للبطولة في سباق 100 متر فئة (تي 54)، بواقع 16 ثانية، لتحصل الميدالية الذهبية.

شيوتاني يدعم «الساموراي»

وحرص المحترف الياباني في صفوف نادي العين، تسوكاسا شيوتاني، على الحضور ومتابعة فعاليات اليوم الثاني لمونديال ألعاب القوى لأصحاب الهمم، بصحبة عائلته، حيث تفقد اللاعب أحد أصدقائه العدائين، ضمن وفد المنتخب الياباني الذي يشارك بعدد كبير من اللاعبين في «المونديال»، وتجاذب معه أطراف الحديث، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية التي تجمعهما.